Tones Teatro Natura incontra Dante: lo spettacolo sull’Inferno

Proseguono gli appuntamenti con la stagione 2023 di Tones Teatro Natura, la manifestazione culturale che porta musica e spettacoli dal vivo nella meravigliosa cornice naturale dell’ex Cava Roncino di Oira. Il prossimo evento è in programma per sabato 8 luglio e si intitola "StraborDante - Viaggio in nove tappe nell’Inferno di Dante". Il protagonista, dunque, è l’Inferno descritto da Dante Alighieri nella Divina Commedia, e in particolare lo straordinario viaggio compiuto dal poeta. Quest’ultimo viene raccontato tramite la musica, con un mix di generi che spaziano dal jazz al rock, ricostruendo l’immaginario dantesco in chiave contemporanea. Le musiche sono composte ed eseguite da XY Quartet e dalla voce di John De Leo, che accompagnano il pubblico verso l’Inferno di Dante insieme alla proiezione delle illustrazioni dell’artista Francesco Lopergolo e alla performance di live electronics di Franco Naddei. Grazie a questo insieme di voci, suoni e immagini è possibile rivivere il percorso che ha portato il sommo poeta alla scoperta dell’Inferno incontrando alcuni dei personaggi più iconici della Commedia: da Virgilio a Paolo e Francesca, da Ulisse a Pier delle Vigne.

L’appuntamento è dunque fissato per sabato 8 luglio e, in caso di maltempo, lo spettacolo è rinviato a domenica 9 luglio. Se il maltempo dovesse persistere, i biglietti verranno rimborsati.