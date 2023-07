Oxilia 2023, al Castello di Vogogna lo spettacolo su Artemisia Gentileschi

Sarà lo spettacolo 'Artemisia' a inaugurare il 7 luglio il programma teatrale di Oxilia 2023. Il festival di teatro e musica per la terra d'Ossola organizzato dalla Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario e dalla Compagnia Dellozio propone al castello di Vogogna la storia della più grande pittrice del ‘600 italiano.

“Artemisia Gentileschi -spiegano gli organizzatori- non è unicamente la più grande pittrice della storia dell'arte italiana, ma anche e soprattutto una figura che ha anticipato di secoli le lotte di emancipazione femminile. Troppo spesso viene liquidata nei programmi scolastici come un’imitatrice del Caravaggio da citare frettolosamente, e quando viene citata un poco più approfonditamente si calca la mano sulla violenza che purtroppo subì da parte di Agostino Tassi, suo insegnante e collega del padre Orazio. Lo spettacolo, che a lei è dedicato, va invece a sviscerare la profondità del suo spessore non solo artistico ma anche umano”.

L'atto unico vede protagonista Beatrice Baldaccini, reduce da importanti successi a livello nazionale nelle maggiori produzioni di teatro musicale, affiancata da Matteo Minetti, autore del testo e attore. I due interpretano tutti i numerosi personaggi della vicenda di Artemisia in un testo dal ritmo serrato e avvincente che, battuta dopo battuta, porta lo spettatore dentro il mondo della pittrice.





Inizio ore 21, ingresso 10 euro.