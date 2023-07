Domenica la quinta tappa della Coppa Piemonte Drali con la Granfondo di Casteggio

Grande attenzione sarà riservata agli atleti che, per la 5a tappa del 9 luglio, riceveranno un ricco pacco gara e al termine del percorso potranno pranzare all’interno del centro sportivo di Casteggio. Le bici sosteranno nel parcheggio custodito e gratuito e per coloro che arrivano da lontano, ci sarà l’area camper riservata, o la possibilità di soggiornare nelle strutture locali.

La partenza è facilmente raggiungibile e la funzionale struttura del Centro Sportivo, offrirà tutti i comfort.Entrambi i percorsi sono studiati per garantire sicurezza e divertimento: il lungo da 118 km e 2320 m di dislivello e quello medio da 70 km e 1380 m positivi. L’ASD Sant’angelo renderà omaggio ai territori collinari e offrirà ai cicloamatori una via ricca e variabile. Poco dopo il via, la competizione presenta 10 km di salita, alternati a lunghi tratti di falsopiano, che porteranno a Montalto Pavese. Fra scalate e discese (Valle Versa, Golferenzo, Casa Calatroni e Stradera) si arriverà in alta Val Tidone dove i percorsi si separeranno: il medio risalirà dolcemente la Val Tidone, mentre il lungo scenderà fino a Nibbiano, in previsione della risalita a Pecorara e Cicogni, dove sarà posto un ristoro.

Poco prima della vetta di Penice, si scenderà verso Romagnese per raggiungere il “Piccolo Stelvio”, dove ci si ricongiungerà con il percorso medio.I due tracciati si inerpicheranno verso il passo del Carmine e da lì, attraverso un mangia e bevi, a Torre degli Alberi e nei pressi di Fortunago, si dirigeranno al bivio per Borgoratto Mormorolo. Giù fino a Borgo Priolo per giungere all’abitato di Casteggio, dove un breve tratto vallonato introdurrà all’arrivo in leggera salita.

Per informazioni www.circuitocoppapiemonte.it