Provino ad Amici per l'ossolano Alberto Valentini

Il cantautore ossolano Alberto Valentini sarà a Roma per un provino di selezione al programma 'Amici', il talent show ideato, scritto e condotto da Maria De Filippi che scopre, coltiva e promuove il talento di giovani artisti del mondo della musica e della danza.

Valentini sta riscuotendo successo in Ossola. Con la sua chitarra, l' allievo di Salvatore Seminara sta spesso animando eventi culturali. E' intervenuto recentemente all'outdoor dell'Ossola shopping center in occasione di un anticipazione del programma dell'Ossola Guitar Festival, dove ha presentato il brano 'Tutto qua' ed altri pezzi di cantautori italiani. Poi a Trontano in occasione dell'inaugurazione della mostra a Villa Pollini De Mocri ha animato l'apericena.

Ora per lui si apre la possibilità di una partecipazione al programma 'Amici'. “A maggio avevo inviato on line la richiesta di partecipazione -spiega Valentini - ed ora sono stato chiamato per il provino a Roma l'11 luglio”.