Nel pomeriggio a Baceno l'ultimo saluto ad Elia Folloni

Baceno si stringerà attorno alla famiglia Folloni oggi pomeriggio alle 14,45, per l'ultimo saluto ad Elia 'Marmot' Folloni. Un paese sconvolto da martedì, quando è piombata da Novara la tragica notizia della morte del giovane 18enne, morto in un terribile schianto sulla superstrada a Domodossola. La salma di Elia giungerà oggi in paese e partirà per l'ultima volta dalla sua residenza a Baceno per raggiungere la chiesa, dove don Davide Gheza celebrerà il rito funebre. Elia lascia la mamma Sonia, il papà Iva, il fratello Giosuè, la fidanzata Maria.

Elia martedì stava raggiungendo Fralba Moto a Villadossola per il suo turno di lavoro su quelle moto che da sempre erano la sua passione. Nel tratto di superstrada tra Domo nord e Domo sud il terribile frontale contro un camion adibito al trasporto di materiale da cava, il volo dsperato in elicottero a Novara e poi il tragico epilog. Troppo gravi le ferite per il giovane bacenese.

Oggi gli amici di sempre gli tributeranno un ultimo saluto con le moto sul sagrato della chiesa.

Il ricordo del Dalla Chiesa Spinelli di docenti e compagni

Anche docenti e compagni della sua ex scuola hanno voluto ricordarlo.

Tutta la comunità scolastica, a partire dalla Dirigente a tutto il personale docente e non, a tutti i compagni dell'Istituto Dalla Chiesa Spinelli, si stringe attorno alla famiglia di Elia in questo momento di dolore. I compagni di classe e i suoi professori hanno voluto ricordarlo con questa immagine e queste parole:

"Or tutto intorno

una ruina involve,

dove tu siedi, o fior gentile, e quasi

i danni altrui commiserando, al cielo

di dolcissimo odor mandi un profumo,

che il deserto consola".

(G. Leopardi, La ginestra, o il fiore del deserto)

L'incredulità di apprendere ciò che di più brutto possa accadere. La tristezza di realizzare ciò che di più brutto è accaduto. L'impotenza di risolvere ciò che di più brutto accade.

Elia, siamo increduli tristi e impotenti e avere il tuo sorriso davanti gli occhi non aiuta, anzi, ci suscita rabbia e dolore, col desiderio di volerti rivedere ancora tra i banchi, spensierato e vivace, gioioso, rispettoso, educato, generoso e disponibile con tutti.

Ti chiamavamo ironicamente "Il re di Baceno" ed eravamo contenti di vederti fiero di interpretare quel ruolo, orgoglioso di appartenere a quella piccola comunità che oggi si stringe attorno alla tua famiglia.

Tante volte, all'alba, hai percorso quella strada che ti portava da noi, a scuola, dove con i tuoi compagni e amici hai condiviso la grande passione per i motori e la meccanica.

Ma è bastata una sola volta, l'ultima alba, ad allontanarti per sempre da noi: su quella strada deserta, rimane il tuo ricordo a consolarci, come il profumo della ginestra sulle pendici deserte del vulcano sterminatore.

Siamo convinti che ci guiderai verso strade migliori.

Ciao Elia.

I tuoi prof.