Quartiere Nord da tempo senza un medico, serve una soluzione

Il quartiere nord di Villadossola non ha un medico. Un problema serio per un quartiere popoloso, dove vivono anche molti anziani. Da quando il dottor Claudio Tommasato ha chiuso lo studio, non viene più garantita la presenza fisica di un medico di medicina generale nel quartiere. Il disagio manifestato dalle persone è connesso in particolare al necessario spostamento presso gli ambulatori del centro città. E per molti anziani questo comporta il coinvolgimento di parenti, amici, conoscenti e volontari disponibili a farsi carico del trasporto. Un guaio di ci si è fatto portavoce il gruppo consiliare Uniti per Villa che ha presentato una interrogazione per il prossimo consiglio comunale per evidenziare il problema ‘’ che- scrive . riguarda anche per le altre periferie. La situazione è particolarmente seria per la concentrazione degli ultraottantenni presenti in tale ambito cittadino’’.

Un sollecito all’amministrazione comunale ad ‘’attivarsi per recuperare degli spazi idonei, anche in locali messi a disposizione da Atc, che consentano di riaprire l’ambulatorio medico al Villaggio Sisma . Ma anche ‘’la necessità di sollecitare l’Azienda sanitaria affinché con i medici di medicina generale presenti in città per riorganizzare la presenza di un ambulatorio medico al Villaggio Sisma ‘’.