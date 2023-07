''La Svizzera non superi i 10 milioni di abitanti, stop alle richieste di asilo''

La Svizzera non deve superare i 10 milioni di abitanti. L'UDC (Unione democratica di centro) ha lanciato l' "iniziativa per la sostenibilità", chiedendo che il Consiglio federale e il Parlamento adottino misure, in particolare nel settore dell'asilo, non appena la popolazione residente permanente superi i 9,5 milioni.

Uno chiaro stop all’aumento della popolazione attraverso nuovi richiedenti asilo.

In pratica l'UDC dice "no’’ alla Svizzera a 10 milioni di abitanti. E propone che una volta superata ‘’la soglia dei 9,5 milioni, le persone ammesse in via provvisoria non possano più ottenere il permesso di soggiorno o di stabilimento, né la nazionalità svizzera, né alcun altro diritto di soggiorno. Il Consiglio federale dovrebbe anche denunciare i trattati internazionali che promuovono la crescita della popolazione, come il Patto delle Nazioni Unite sulla migrazione e l'accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE’’.

‘’Solo nel 2022 ben 180.000 persone sono immigrate nel nostro Paese, più della popolazione della città di Basilea” ha sottolineato il deputato Thomas Aeschi, presidente del gruppo parlamentare.

"La causa principale dei gravi e urgenti problemi che la Svizzera deve affrontare è l'immigrazione di massa senza alcun controllo" aggiunge il consigliere nazionale Thomas Matter.