Palazzo San Francesco, donati nuovi materiali per le mostre

Una persona, che vuole restare anonima, ha donato al Comune di Domodossola degli accessori utili per le attività culturali espositive di Palazzo San Francesco.

Gli strumenti serviranno alla valorizzazione delle esposizioni e alla migliore fruizione da parte del pubblico delle stesse. Il materiale sarà già utilizzato in occasione dell’organizzazione della mostra, che sarà inaugurata il 20 luglio, e poi per gli eventi a venire organizzati al piano terra del Palazzo.

Si tratta di supporti per l’esposizione dei dipinti: cubetti in pietra, pannelli in materiale ignifugo, tendaggi, tasselli e corde metalliche per il fissaggio delle opere, pellicola sottile ignifuga per oscurare le finestre, una seduta per i visitatori.

Il Comune esprime gratitudine per aver ricevuto oggetti nuovi che contribuiscono ad incrementare la dotazione di impianti e beni mobili a beneficio del Museo, e quindi del patrimonio della Città di Domodossola.