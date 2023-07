Confartigianato, corso sul rischio chimico dei prodotti contenenti diisocianati

Al via la nuova edizione del corso obbligatorio organizzato da Confartigianato sull’uso di prodotti contenenti diisocianati.

Il corso è in programma il 12 luglio nelle sedi dell’Associazione di Novara, Vercelli, Verbania, Borgomanero, Domodossola. “È obbligatorio -sottolinea Confartigianato- per titolari e dipendenti e ha lo scopo di approfondire le nozioni base relative ai rischi connessi all’uso errato di prodotti che contengono diisocianati e di indicare le buone pratiche per maneggiare tali prodotti in sicurezza, muniti di dispositivi di protezione adeguati”.

“A partire dal prossimo 24 agosto infatti -spiega l'associazione- i prodotti o le miscele con una concentrazione di diisocianati superiore allo 0,1% in peso non potranno essere più utilizzati, a meno che il datore di lavoro garantisca per sé e i suoi collaboratori il completamento con esito positivo di una formazione specifica sull’uso sicuro dei diisocianati”.

Diversi i settori interessati che spaziano dall'edilizia alle carrozzerie: impiantisti, serramentisti, carpenteria, cappottisti, imbianchini, produzione di mobili, materie plastiche, componentistica per l’automotive. Tra i molti prodotti che possono contenere diisocianati si annoverano i composti poliuretanici - in resine bicomponenti - adesivi, sigillanti, rivestimenti, schiume, vernici e pitture, utilizzati in carrozzerie (vernici e adesivi a base poliuretanica), edilizia (sigillanti, isolanti, adesivi, vernici, e altri prodotti a base poliuretanica), settore del mobile (imbottiture), automotive, packaging, etc... Il Corso è conforme ai requisiti definiti dal Regolamento REACH, ed è curato da docenti qualificati ed esperti in materia di salute e sicurezza.