Alla scoperta della flora e della fauna di Beura sul percorso Tolomeo

Sarà inaugurato l'11 luglio il percorso di Tolomeo, un itinerario lungo l’argine del Toce, nella campagna di Beura, e per un piccolo tratto di Cosasca, finanziato dal comune. L'iniziativa vuole essere occasione di rilancio turistico per Beura. Si parte dal Mulino San Giorgio, dopo pochi metri ci sono i binocoli di osservazione sul Toce. Ed è proprio qui che si svolgerà la presentazione alle 18.30, alle 20 seguirà una corsa campestre di 6 chilometri, due giri del percorso, seguiti da un pasta party.

All'inaugurazione sarà presente il sindaco Davide Carigi, insieme al tecnico che ha progettato il percorso, Moreno Bossone. La serata inaugurale è organizzata dal comune in collaborazione con la Proloco Valdossola e il gruppo Aib, e proprio a loro andrà il ricavato dell’evento.

Il nome Tolomeo vuole essere un omaggio al famoso geografo greco vissuto nel II secolo d. C. e che, secondo la tradizione, visitò anche l’Ossola chiamandola nella sue carte «Oscela Lepontiorum» perché abitata dai Leponzi.

Nel percorso si vede il fiume, l’intera piana del Toce, i campi coltivati a granoturco da cui si ricava la polenta di Beura, alberi di diverse specie ed anche delle recenti attività create da giovani: due aziende agricole, una di queste con annesso un punto di degustazione prodotti caseari e salumi. Il percorso ha uno sviluppo lineare di circa 3 chilometri lungo l’argine del Toce e la campagna tra Beura e Cosasca con una quota di circa 250 metri.

Lungo il percorso vengono segnalati punti di osservazione, sia per le montagne sia per le numerose specie di uccelli presenti, come ad esempio l’Airone cenerino. A Beura quasi all'inizio del percorso sono stati installati cannocchiali con tubi orientati anche per ammirare le vette dell’Ossola. Sono state collocate sull’argine staccionate in legno. All'inizio del percorso c’è un pannello descrittivo, e altri sono stati posizionati lungo il cammino ad indicare la fauna e la flora. L’amministrazione di Beura con il progetto intende puntare sulla promozione della campagna e del territorio, con un occhio rivolto alla disabilità, il sentiero infatti è adatto anche alle carrozzine.