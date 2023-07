A Toceno in festa con gli Alpini

Giornata di festa con le Penne Nere tocenesi che invitano tutti al Promez per il pranzo in compagnia e un pomeriggio all’insegna dei giochi per grandi e piccini (dalle 16 spazio al tiro alla fune e alla tradizionale corsa campestre “Memorial Tartari Alberto”. Infine, alle 19, pastasciutta per tutti. La festa (iniziata venerdì) si concluderà con l’estrazione dei numeri vincenti della sottoscrizione a premi.