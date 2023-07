A Santa Maria multe per chi non raccoglie le deiezioni canine

In vista del clou della stagione turistica, il Comune di Santa Maria Maggiore ha emanato una ordinanza per ricordare le poche e semplici regole per una convivenza civile tra uomini e amici a quattro zampe. Nell'ordinanza si invitano i proprietari dei cani a raccogliere sempre le deiezioni canine per mantenere pulito il paese, ma anche, negli spazi pubblici, a tenere i cani al guinzaglio e, in caso di assembramenti, con museruola. Le violazioni saranno sanzionate con multe che vanno dai 25 fino ai 250 euro.