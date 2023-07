''L'amministrazione si attivi per far giocare la Virtus al Poscio''

L’amministrazione comunale deve attivarsi concretamente per far tornare la Virtus Villa allo stadio Poscio. La richiesta è contenuta in una interrogazione che il gruppo Uniti per Villa ha presentato per il prossimo consiglio comunale.

‘’Lo avevano già detto nel consiglio de 24 maggio- spiegano dal gruppo di minoranza-, rammentando la situazione della Virtus Villa sia in ordine alla convenzione, a scadenza il 31.12.2023, per la gestione del campo sportivo “Felino e Franco Poscio”, sia in relazione alle precarie condizioni in cui si troverebbero la struttura, il campo di gioco e gli ambienti dello stadio. A ciò si aggiunge il fatto che la Virtus Villa deve procedere all’iscrizione al campionato’’.

Nell’interrogazione si chiede "quali azioni si intendono attivare in merito alla scadenza della convenzione, se corrisponde al vero che il campo di gioco, la struttura e gli ambienti dello stadio versino in precarie condizioni e quali azioni si intendono attivare per porre rimedio a tale situazione oltre alla verifica delle eventuali responsabilità e se sia necessario attivare una perizia per certificare lo stato di consistenza della struttura, degli ambienti e del campo di gioco’’.