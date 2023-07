Morandi scrive ad Anci: "Governo e parlamentari non hanno la percezione delle dinamiche amministrative"

Una lunga lettera indirizzata ad Anci Piemonte. Che è un grido di dolore per la condizione dei bilanci dei comuni medio piccoli. L'ha scritta il sindaco di Gravellona Gianni Morandi.

"Nel silenzio più totale dei media e della politica nazionale e locale -spiega Morandi- stiamo assistendo alla demolizione dei bilanci e della possibilità di efficacia di azione dei nostri Comuni, se non tutti certamente quelli di dimensione medio piccola e che non hanno risorse extra a cui fare ricorso .In primo luogo i costi delle utenze energetiche. L’impennata dei prezzi che ha caratterizzato l’anno 2022 era stata in qualche modo compensata da almeno 4 Decreti dell’allora governo che avevano sia trasferito risorse direttamente ai bilanci comunali, sia ridotto gli oneri di sistema e l’IVA e avevano lasciato ai Comuni i residui del fondone Covid con la possibilità di impiegarlo per le maggiori spese. Quest’anno, anche se i prezzi della componente energia sono in parte scesi, c’è stato il ripristino degli oneri di sistema e delle accise e ad oggi l’unico provvedimento di contribuzione statale è stato di entità irrisoria. Il Comune di Gravellona Toce ad esempio si trova a dover pagare cifre esorbitanti di conguaglio per la pubblica illuminazione oltre a maggiori costi su tutte le altre utenze sia elettriche sia di gas, e ovviamente non ci sono più residui del fondone da utilizzare.

Se non ci saranno provvedimenti governativi dovrà essere sacrificato praticamente tutto l’avanzo di amministrazione sottraendolo al suo naturale utilizzo che dovrebbe essere quello legato a nuovi investimenti. Proprio anche sul fronte degli investimenti ci troviamo in mezzo ad una congiuntura molto particolare, se pensiamo che stiamo assistendo al paradosso di sentire quotidianamente notizie relative al rischio di non riuscire ad impiegare tutti i fondi previsti dal PNRR e contemporaneamente sappiamo che ci sono progetti presentati su bandi e ritenuti idonei e finanziabili ma non finanziati per esaurimento fondi, mi riferisco ad esempio al bando sul quale abbiamo presentato attraverso il Cob il progetto per la nuova piattaforma ecologica che insieme ad altri 15 progetti su altri Comuni della nostra Provincia sono in graduatoria ma non finanziati; abbiamo chiesto che vengano aggiunte risorse per far scorrere le graduatorie proprio anche in virtù dell’esigenza di sfruttare al meglio i fondi che rischiano di non essere spesi.Molto simile anche il discorso sulla Rigenerazione Urbana che ha visto il governo mettere in campo 3 miliardi per i comuni sopra i 15.000 abitanti e soltanto 300 milioni per quelli sotto tale soglia con il risultato di vedere finanziati soltanto una sessantina di Comuni e lasciando tutti gli altri senza nulla dopo aver presentato anche ottimi progetti.

Anche su questo sarebbe stato opportuno aggiungere nuove risorse per far scorrere le graduatorie e finanziare quelli che erano già stati giudicati idonei e finanziabili. A tutto questo si aggiunge il problema delle società partecipate che, ciascuna con diverse dinamiche, si trovano tutte però nella difficoltà di dover garantire i servizi mantenendo i bilanci in equilibrio strette nella morsa dell’aumento dei costi determinato dall’impennata dell’inflazione da un lato e dall’altro dall’impossibilità di aumentare le entrate a causa anche dei limiti imposti dalle Autority di controllo oltre che dall’inopportunità di gravare sugli utenti con il risultato che gli eventuali squilibri dei bilanci dovranno essere ripianati dai soci azionisti e cioè i Comuni stessi.

Tutto questo mentre da anni assistiamo ad un progressivo impoverimento anche del sistema retributivo dei dipendenti comunali che sta determinando una strana situazione in cui è sempre più difficile trovare le figure idonee da inserire, soprattutto in ambito tecnico. Sono ormai molto frequenti i casi di concorsi deserti o con pochissimi iscritti, e i casi in cui i dipendenti lasciano il famoso “posto fisso” optando per il settore privato proprio a causa del mancato adeguamento delle retribuzioni e all’aumentato livello di difficoltà nello svolgimento delle mansioni sempre più burocratizzate, e alle difficoltà nei rapporti con gli utenti. Su questi temi credo che sarebbe necessaria una attenzione da parte del Governo e del Parlamento per evitare che la distanza tra le amministrazioni centrali e i cittadini/elettori, oggi mediata proprio dai Comuni che sono quelli più prossimi alle persone, continui nella sua fase di crescita con la conseguente perdita di fiducia drammaticamente già palesata con l’enorme astensionismo alle ultime tornate elettorali.

Questi e molti altri temi credo che potrebbero inseriti nell’ambito delle interlocuzioni che Anci intrattiene regolarmente con i vari ministeri e i vari gruppi parlamentari che molto spesso non hanno la percezione delle dinamiche amministrative locali da cui dipendono però i risultati concreti dell’azione politica''conclude Morandi