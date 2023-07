"Un cuore che batte", raccolta firme contro l'aborto

Anche a Domodossola è possibile firmare per la proposta di legge di iniziativa popolare “Un cuore che batte “. Basta presentarsi entro il 6 novembre, muniti di un documento d'identità, all’ufficio elettorale ed apporre la firma il lunedì: 9.00-12 / 15.00-17.00 - da martedì a venerdì: 9.00-12.

I volontari ossolani del Movimento con Cristo per la vita di Schio hanno depositando al comune di Domdossola i moduli di raccolta firme per la legge di iniziativa popolare “Un cuore che batte”, che prevede l’introduzione nell’art.14 della legge 194 del 22 maggio 1978 il comma 1-bis: «Il medico che effettua la visita che precede l’interruzione volontaria di gravidanza ai sensi della presente legge, è obbligato a far vedere, tramite esami strumentali, alla donna intenzionata ad abortire, il nascituro che porta nel grembo e a farle ascoltare il battito cardiaco dello stesso» .

Il movimento con Cristo per la Vita promuove la preghiera davanti agli ospedali oppure nelle cappelle degli ospedali. A Domodossola si ritrova ogni lunedì alle 15 per la recita del Rosario nella cappella dell'ospedale. Il gruppo poi è attivo con la partecipazione alle marce per la vita in particolare quella nazionale a Roma e al Family Day.

In Ossola a coordinare il gruppo sono Ilaria Ciuni, Vilma Falcioni e Giuliana Taddei. Il gruppo ossolano fa da tramite con “Ora et Labora in difesa della vita” che ha fornito i moduli e il materiale utili per avviare l’iniziativa di raccolta firme.

"Tramite Ora et Labora abbiamo avuto i moduli e il materiale utile da fornire al Comune . Obiettivo è raggiungere 50 mila firme entro sei mesi. Si tratta nella sostanza di mostrare alla madre la realtà della vita che porta in grembo, perché il suo consenso possa essere realmente consapevole e quindi autenticamente informato" dicono dal gruppo.

''È un fatto – aggiunge Ilaria Ciuni - che laddove sia stata adottata questa pratica il numero di aborti è crollato drasticamente; si vedano ad esempio i casi in America. Un provvedimento che dovrebbe trovare il favore di chiunque sostenga di aver a cuore le donne”. Promotori dell'iniziativa sono associazione Ora et Labora in Difesa della Vita, associazione Pro Vita & Famiglia, Federvita Piemonte, movimento Con Cristo per la Vita e molte altre realtà pro-life. Nel sito di Ora et abora in difesa della vita c'è l'elenco dei Comuni dove è possibile firmare. Finora sono 237 e nella Provincia del Vco al momento quello domese è il primo''.