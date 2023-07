Domo, 40enne denunciato perchè senza patente. Gli era stata revocata da 11 anni

I carabinieri della Compagnia di Domodossola hanno fermato e denunciato a piede libero un 40enne, già conosciuto alle forze dell’ordine, per guida con patente revocata. L’uomo circolava tranquillamente a bordo della propria auto per le vie del capoluogo ossolano. Peccato che, al momento del controllo, non sia stato in grado di esibire la propria patente di guida perché revocata nel 2012 e mai più conseguita. L’auto è stata sequestrata.