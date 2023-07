Il Gruppo Altair Funecap sbarca anche a Bergamo

Altair Funecap, primo Gruppo paneuropeo nel settore dei servizi e delle infrastrutture funebri, comunica con soddisfazione l’acquisizione, da parte della sub holding dedicata ai servizi funebri Funecap Funeral Service srl, di una quota di maggioranza di Centro Funerario Bergamasco Srl (CFB).

CFB è la principale società di onoranze funebri operante nella Provincia di Bergamo, grazie agli oltre 1.400 servizi organizzati ogni anno, ed è proprietaria di diverse case funerarie di recente costruzione nella Città di Bergamo e nei Comuni limitrofi.

Fortemente radicata nel territorio, CFB segue da molti anni una traiettoria di forte crescita che ha avuto e continuerà ad avere come protagonisti le famiglie Barcella, Boschiroli, Caprini, Corna, Facchinetti, Giorgi, Maffeis, Mascher, Piccioli e Ricciardi. Parte del Gruppo Altair Funecap, CFB continuerà l’avventura imprenditoriale e sarà il veicolo aggregatore delle migliori onoranze funebri operanti nella città e provincia di Bergamo, nell’ottica di un progetto comune di sviluppo e crescita di lunga durata.

Fondare partnership durature con imprenditori virtuosi dai chiari valori di trasparenza ed onestà è un elemento di distinzione indispensabile per garantire solidità e durevolezza al percorso imprenditoriale che il Gruppo Altair Funecap sta sviluppando. La nostra stella polare è costruire delle partnership leali e capaci di tracciare e realizzare una crescita virtuosa e condivisa, costruita con gli imprenditori.

“Esprimiamo soddisfazione per l’avvio di una partnership che ci consentirà di accelerare la nostra volontà di investire in infrastrutture funerarie, di alzare il livello di servizio offerto alle famiglie e di introdurre elementi d’evoluzione in un settore che presenta ampi margini di sviluppo e ottimizzazione grazie alla condivisione delle migliori pratiche adottate dalle più promettenti società attive in Italia e nel resto d’Europa” affermano i dirigenti del Gruppo Altair Funecap.

CFB è una delle numerose partnership strategiche attraverso le quali il Gruppo Altair Funecap ha avviato nell’ultimo anno un’importante attività di consolidamento del settore funebre nelle principali città italiane. In Italia sono oltre cinquanta le società con cui il confronto è in fase avanzata, tanto che gli accordi sottoscritti si traducono già in oltre diecimila servizi.

Il gruppo Altair Funecap è dotato in Italia di una squadra manageriale forte e costruita con gli imprenditori locali, oltre a poter contare sull’esperienza imprenditoriale accumulata dal Gruppo a livello europeo: 80 mila servizi funebri l’anno attraverso una rete di 750 agenzie, 200 mila contratti di previdenza funeraria sottoscritti (con una crescita di 40 mila nuovi contratti/anno), 200 mila cremazioni/anno effettuate in più di 100 impianti crematori, più di 300 case funerarie e diverse società nel campo della fornitura di beni e servizi.

Funecap Funeral Service si è avvalsa dell’assistenza dello Studio Legale Biscozzi Nobili Piazza, Freshfields Bruckhaus Deringer e Mayer Brown per la due diligence legale e per la predisposizione documentale, di New Deal Advisors per la due diligence finanziaria e fiscale, dello Studio legale Rustichelli per le questioni giuslavoristiche. CFB è stata invece assistita dagli avvocati Giuseppe Racalbuto e Federica Gherardi dello Studio legale In-Lex, dal dottore commercialista Lidia Vinciguerra e dal dottore commercialista Fabio Sannino dello Studio Pedroli Venier di Bergamo.