Green Communities: parte il bando del Piemonte. La soddisfazione di Borghi

La Regione Piemonte, nel quadro di azioni per le aree montane, lancia il bando sulle Green Communities, mettendo a disposizione 9 milioni di euro per progetti di sviluppo sostenibile dal basso delle aree rurali e montane legate alla Green Economy.

La sostenibilità, la programmazione di interventi che riducono l’impatto sull’ambiente e la valorizzazione dei beni comuni sono le parole chiave della nuova misura di sostegno pubblico, nata in applicazione della legge 221/2015 che aveva visto l’allora deputato, oggi senatore Enrico Borghi, quale proponente e relatore della misura che oggi diventa operativa.

È rivolta alle Unioni montane, ai Comuni insieme questa Strategia. “Quando ero Presidente Uncem – commenta il senatore di Italia Viva – nel 2007 avevamo visto giusto. Ovvero, i cambiamenti che già allora registravamo, prima di questa crisi ambientale ed energetica che viviamo oggi, ci avevano spinto ad aprire una Strategia per comunità capaci di essere protagoniste della Green Economy.

Un percorso che avviammo e per il quale ho lavorato intensamente per por- tarlo in una legge dello Stato, la 221 del 2015, il Collegato ambientale sulla Green Economy, unito agli stanziamenti disposti sul PNRR nella scorsa legislatura.

Stiamo lavorando in Parlamento per fare passi in avanti, per spingere il Governo a non arretrare sulle politiche per la decarbonizzazione. Ma il punto fermo della Strategia delle Green Communites è un modello europeo.

Ci sono 130 milioni di euro di PNRR per 35 progetti in Italia, altri dovranno essere finanziati, con risorse che sul PNRR o sui fondi della coesione dovranno essere individuati.

Ora il bando del Piemonte ci dice che la scelta quindici anni fa di puntare sui territori, sulle comunità, su una transizione green giusta e per tutti, a partire dalle imprese e dai giovani, fu giusta e oggi va rilanciata con politiche efficaci”.

“Mi auguro – conclude il senatore ossolano – che i Sindaci piemontesi sappiano cogliere l’opportunità a favore dei territori”.