Mercoledì 12 luglio si terrà a Verbania l'inaugurazione dell'Ambulatorio Veterinario Sociale dedicato alla cura degli animali da affezione intestati alle persone in carico ai Servizi Sociali. L'appuntamento è alle ore 11, a Verbania, in via Alla Bolla 2.

All’evento sarà presente l’assessore regionale al Benessere Animale, Chiara Caucino, oltre ai rappresentanti dell’Asl Vco e a numerose autorità locali e regionali.