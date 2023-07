Tim non interviene, l'Andolla è ancora senza telefono e internet

“Nonostante le numerose segnalazioni, TIM non ha effettuato nessun intervento di ripristino dopo i danni subiti al rifugio Andolla il 5 Giugno scorso, con una serie di disagi che continuano a persistere”. È lo sfogo che arriva dal Consiglio del CAI di Villadossola, che in queste settimane sta gestendo la difficile situazione del Rifugio Andolla dopo che, un mese fa, un fulmine lo ha colpito creando ingenti danni.

Purtroppo Tim ritarda nella riparazione dei guasti e questo isola il rifugio proprio nel pieno della stazione estiva. Una situazione tutta italica poiché dal 5 giugno sono passati bel 37 giorni e la società di telecomunicazioni non è ancora intervenuta.

“Ad oggi il rifugio è isolato sia per il servizio Internet che per quello telefonico – spiega il presidente del Cai di Villa, Renato Broggio – . Per lavorare il gestore continua a ricorrere a soluzioni di emergenza, ma dopo un mese non è più accettabile”.

Va ricordato che il rifugio è l’unica base d’appoggio per i soccorsi in caso di infortunio in montagna in alta val Loranco: la scorsa estate sono stati tre gli interventi che hanno impegnato il Soccorso Alpino. Il Consiglio dell’associazione viladossolese, dopo numerosi solleciti, ha inoltrato una comunicazione anche alla prefettura del VCO.

“Ripristinare il servizio è essenziale per motivi turistici e di sicurezza - dice Broggio - : il rifugio continua la sua attività grazie al lavoro eccellente del gestore, ma sarebbe importante evitare di prolungare ulteriori i problemi che si possono risolvere”.