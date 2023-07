TSN Domodossola, titolo regionale per Simone Grossetti

Prosegue l’attività agonistica del tiro a segno con ottimi risultati da parte soprattutto del settore giovanile con la partecipazione ad un evento dedicato proprio alle categorie allievi, ragazzi e juniores a chiusura del percorso formativo programmato dal Comitato Regionale del Piemonte.

Proprio il Comitato Regionale, in collaborazione con la Sezione di Vercelli, ha organizzato nel mese di giugno “La quasi 24 ore” per le specialità dell’aria compressa con una grande adesione da parte delle sezioni Piemontesi e non solo.

Tutti i giovani tiratori suddivisi in squadre si sono alternati nell’arco delle 24 ore al termine delle quali le classifiche individuali la sezione di Domodossola si è distinta con la vittoria di Giada Miretti nella C.10 Juniores e sempre nella carabina a 10 metri il terzo posto per Andrea Storti, categoria Juniores e il terzo posto per Michele Genini nella categoria allievi.

Nel frattempo, con l’ultima prova tenutasi al poligono di tiro di Novi Ligure si è concluso il Campionato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta. Ancora eccellenti risultati per i tiratori del TSN Domodossola grazie anche alla conquista del titolo regionale di specialità ottenuto da Simone Grossetti nella C10 Juniores gruppo 2, per lui una stagione di tutto rispetto avendo vinto in quattro prove sulle cinque previste in calendario.

Gli altri risultati nella specialità della carabina a 10 metri sono stati: secondo posto per Andrea Storti (Juniores – gruppo 1) – terzo posto per Giada Miretti (Juniores donne) – 4° posto per Alessandro Beltrami nella C.10 e 2° posto nella C10 3P – 5° posto per Edoardo Donato e 6° posto per Michele Genini, entrambi nella categoria Allievi – 5° posto per Lucia Pirazzi (Master donne).

Buoni piazzamenti ottenuti anche dai tiratori di P.10 nelle rispettive categorie: Cristina Fracassi (10° Master donne) – Piero Gaido (11° Master Uomini) – Alessandro Beltrami (14° Master Uomini) – Alex Bleve (14° Senior Uomini).