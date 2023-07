Fondazione CRT, Andrea Varese è il nuovo segretario generale

Ha lavorato per diversi anni nel Gruppo Fiat, in Italia e all’estero, dove è stato responsabile Global Capital Markets di Fiat Group, direttore finanziario e vice-presidente del Gruppo in Polonia, oltre che responsabile della Tesoreria per Fiat USA e NAFTA. Successivamente è entrato in Unicredit, dove ha ricoperto incarichi strategici e di primo piano dapprima in Polonia e, successivamente, in Italia, Germania e in altri Paesi europei, occupandosi di gestione dei rischi e problematiche creditizie. Ha operato inoltre nel settore del Corporate and Investment Banking e nello sviluppo e nella gestione dei modelli di rischio.