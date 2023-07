Al Festival Oxilia le sonorità jazz dell'Hurricane Trio Featuring Chris Collins

Gli appuntamenti di Oxilia Festival continuano con un appuntamento musicale di eccezionale valore: il concerto Turning Point dell’Hurricane Trio, in collaborazione con il sassofonista statunitense Chris Collins. L’appuntamento è previsto per sabato 15 luglio 2023 alle ore 21.00 presso la Sala BozzeM al Sacro Monte Calvario.

L’Hurricane Trio è una delle formazioni radunate attorno al contrabbassista ossolano Roberto Mattei, nasce nel 2019 e propone composizioni originali del suo fondatore. Ha l’obiettivo di sperimentare e perfezionare il linguaggio improvvisa/vo moderno e ha già realizzato e pubblicato con la TRJ Records nel 2021 il CD “Let’s Go Ahead”. In quell’occasione il trio riproponeva composizioni firmate da Mattei negli ultimi 15 anni, arrangiate sempre dallo stesso per settetto. Le composizioni che il trio propone nel 2023 invece, oltre a rispecchiare concezioni più contemporanee e di ampio respiro internazionale, sono state scritte per una formazione più snella come il quartetto al fine di svincolare maggiormente i musicisti dalla lettura degli arrangiamenti a beneficio dello sviluppo improvvisativo e dell’interplay

La partecipazione di Chris Collins

In questa sua nuova stagione, al Trio si unisce il sassofonista statunitense Chris Collins; il suo spessore e la grande affinità che caratterizza i componenti dell’intera band, hanno permesso di ottenere sorprendentemente il sound del quarteIo sin dalle prime prove. Il progetto vanta la realizzazione di un tour primaverile svolto tra Piemonte e Lombardia, la registrazione del cd “Turning Point” e un tour in Giappone. È in programma un ulteriore tour a SeFttmbre 2023 negli Stati Uniti.

Saxofonista - o meglio polistrumentista jazz - (sax, clarinetto, flauto), Chris Collins si è esibito come leader di diverse formazioni musicali e come solista ospite durante numerosi tour in Giappone, Sud Africa, Europa e Nord America.

Nel 2007 ha eseguito suoi brani originali in concerto in 7 nazioni di 4 continenti. Durante la sua carriera e sino ad oggi ha collaborato o collabora con artisti quali the Phil Collins Big Band, Doc Severenson, Mel Torme, Michael Fienstein, Rob McConnel, Lou Rawls e con la Detroit Symphony Orchestra.

Si è esibito in festival jazz internazionali di prim’ordine come quelli di Cork, in Irlanda, Montreux (CH), Pori, Nizza, North Sea e Glasgow.

Oltre a sue incisioni “commerciali” o su musiche da film quali la pluridecorata colonna sonora "The Big Night" della Paramount Pictures, i soli e le composizioni di Chris sono disponibili su numerosi CD tra i quali:













Hurricane Trio featuring Chris Collins

Chris Collins (sax tenore) Lorenzo Blardone (pianoforte) Roberto Mattei (contrabbasso) Massimiliano Salina (batteria)

L’appuntamento segna una data di internazionalizzazione per il festival Oxilia, che con l’inserimento di questo appuntamento jazz conferma la propria vocazione di calendario pluridisciplinare che si muove tra generi, stili e forme d’arte differenti. La serata del 15 luglio è la prima del 2023 che il festival vive in un luogo molto caro alla sua programmazione, il Sacro Monte Calvario.

TuIe le informazioni su www.oxilia.it.