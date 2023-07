Beura, cambierà volto l'ex latteria turnaria di Cuzzego

Approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di ristrutturazione dell’ex latteria turnaria. Un progetto che prevere il riutilizzo dell'immobile per creare un info-point, spazi polifunzionali e un museo geologico della beola. Parliamo dell’ex latteria che sorge a Cuzzego, stabile a ridosso della chiesa.

L’intervento, finanziato con fondi del Pnrr, prevede interventi di riqualificazione dei borghi storici nei comuni di Premosello Chiovenda, Beura Cardezza e Malesco. Per Beura è previsto un contributo di 265.300 euro.

Il Comune di Premosello-Chiovenda, come ente capofila del progetto, ha chiesto l’approvazione del progetto trasmesso da uno studio di Piedimulera, attraverso il quale è previsto che l’ex latteria turnaria sarà trasformata in un info-point, in spazi polifunzionali e in museo geologico della beola.