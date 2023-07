Casting aperto per lo spettacolo ispirato a 'Il Mago di Oz' a Castelli in Aria

Artisti a raccolta a Villette. Nel paese di Castelli in Aria, si cercano 10 ragazze e ragazzi tra i 13 e i 19 anni per l'allestimento dello spettacolo ispirato a "Il Mago di Oz". “Il gruppo darà vita ad una full-immersion di 5 pomeriggi, dal 17 al 21 luglio, per costruire lo spettacolo che andrà in scena venerdì 21. Il laboratorio sarà condotto dall'insegnante di danza-teatro Sara Tadina (che è anche l’ideatrice di Castelli in Aria) e l'insegnante di teatro Mattia Cabrini della Compagnia dei Piccoli di Cremona che già lo scorso anno hanno realizzato nel piccolo paese vigezzino un'esperienza di danza e teatro per bambini e ragazzi.

Per info e iscrizione contattare Sara Tadina al 349.8708708.