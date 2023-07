Carenza igienico-sanitaria, attività sospesa in un centro di stoccaggio e vendita all'ingrosso di alimentari

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Torino, nel corso di un controllo ispettivo, hanno proceduto alla sospensione dell’attività nei confronti di un centro di stoccaggio e vendita all’ingrosso di prodotti alimentari ubicato nel Verbano. Il controllo è inserito nell’ambito di un’ampia campagna per il contrasto agli illeciti nei prodotti della pesca e delle pescherie, disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute a livello nazionale.

Durante l’accesso i militari hanno riscontrato la mancanza di barriere anti-insetto a protezione della salubrità degli ambienti in cui erano stoccati gli alimenti - nonché la presenza di escrementi animali - verosimilmente di ratti – e di ragnatele in diversi punti del magazzino. Inevitabile la sospensione in via d’urgenza dell’attività di deposito grossista, e la contestuale applicazione di sanzioni pecuniarie per complessivi 6.000 €. Solo nei giorni successivi, e dopo aver ripristinato le condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa di settore e preventivamente verificate dagli ispettori dell’ASL del V.C.O., il centro ha potuto riprendere l’attività di vendita.