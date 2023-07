Telelavoro dei frontalieri, Borghi: “Patto bipartisan per risolvere il problema”

Importante confronto sulle problematiche del frontalierato giovedì sera a Malnate (Varese), per iniziativa della locale municipalità e dell’Associazione Comuni di Frontiera, alla quale ha partecipato anche il senatore ossolano di Italia Viva-Azione-Renew Europe, Enrico Borghi.

Nel corso dell’interessante e partecipato dibattito sul nuovo trattato fiscale Italia-Svizzera ha preso corpo quello che Borghi ha definito e proposto “Patto di Malnate” per risolvere il problema del telelavoro dei frontalieri, rimasto senza copertura giuridica e quindi bloccato dal 30 giugno.

In pieno spirito “bipartisan”, i parlamentari presenti (oltre a Borghi c’era il senatore Alessandro Alfieri del PD e il deputato della Lega, Stefano Candiani) hanno concordato sull’introduzione di un emendamento in uno dei tre decreti in fase di conversione, chiedendo che il Governo dia parere favorevole.

“Sul tema – osserva Borghi – ho registrato positivamente la volontà in tal senso dell’onorevole Stefano Candiani della Lega e, per Italia Viva, alla Camera è pronta ad operare Maria Chiara Gadda, mentre al Senato con Alessandro Alfieri del PD siamo pronti a fare la nostra parte. Sindacati e Sindaci presenti hanno concordato, ora passiamo all’azione!”.