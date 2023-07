Le streghe ripopolano la Valle Antigorio

È una delle feste più amate dell'estate della Val d'Ossola, un appuntamento che richiama in Valle Antigorio un pubblico di curiosi e di appassionati per un evento storico e culturale legato alle vicende oscure del periodo dell’Inquisizione che, tra 1500 e 1600, portò al rogo molte donne della Val d’Ossola, accusate di praticare riti demoniaci. In Valle Antigorio gli inquisitori ne arrestarono e imprigionarono parecchie, alcune povere ed emarginate, altre solo abili conoscitrici delle erbe di montagna.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Le streghe della Valle Antigorio, diventa momento sociale atteso per diversi mesi, ma anche rivisitazione storica ed occasione per approfondire una tematica che conserva luci ed ombre, talvolta ancora non chiarite. Così, a fianco dei curati allestimenti nelle vie della frazione, di attività – laboratori ed escursioni in primis – pensate per far conoscere le antiche tradizioni di un territorio di montagna e di un punto ristoro con specialità gastronomiche locali, l'evento propone incontri, convegni e documentari che investigano l'aspetto più scientifico legato alla storia della stregoneria in Val d'Ossola.

Per tutta la durata dell'evento nelle vie del paese sarà allestita una mostra fotografica a cielo aperto con immagini del borgo e dei suoi abitanti, mentre le case di Croveo saranno abbellite da decorazioni realizzate dagli stessi residenti con i cavagn, i tipici cesti della tradizione della Val d'Ossola, utilizzati in passato – ma non solo – nelle diverse attività quotidiane delle famiglie.

In paese sarà inoltre possibile ammirare il mosaico “Giovanna La Fiora”, donato lo scorso anno dal maestro sardo Gianni Basciu alle comunità di Baceno e Croveo e realizzato, con l'utilizzo di tessere in marmo e pietre locali e un lavoro di quasi nove mesi, per ricordare il dramma delle donne accusate di stregoneria. La violenza dei processi dell’Inquisizione, il dolore e l’impotenza delle vittime innocenti sono comunicati da Giovanni Basciu attraverso immagini simboliche (la croce, le catene, il fuoco, le urla, la farfalla e i fiori) e tecniche di composizione. Le tessere in rilievo del mosaico con la loro superficie scabra e gonfia vogliono richiamare le tremende conseguenze che il fuoco produce sul corpo dei condannati alla pena del rogo.

Le Streghe della Valle Antigorio 2023 prende avvio la sera di venerdì 28 luglio con l'esibizione musicale della Fanfara Bersaglieri Valdossola, prosegue poi nel pomeriggio e sera di sabato e nell'intera giornata e serata di domenica.

La giornata di sabato 29 luglio inizia alle ore 15.30 con la conferenza “Donne e cucina al tempo delle streghe” a cura della giornalista scientifica Marilena Roversi. Biologa con specializzazione in farmacologia e tossicologia, Marilena Roversi ha lavorato come ricercatore presso l’Università di Zurigo e in aziende farmaceutiche svizzere; dagli anni ‘90 ha poi sviluppato una vasta esperienza nella gestione ambientale, iniziando parallelamente l'attività di giornalista e scrittrice. In campo naturalistico ha pubblicato “L’orto della Bibbia”, per promuovere l'utilizzo di piante dimenticate, e una raccolta di storie e ricette del passato.

Alle ore 17.30 la presentazione del documentario “Gente di contrabbando – Storie di fatica resilienza e libertà” sarà accompagnata dalle letture, da parte di Fedele Cappelletti, di brani tratti dal racconto di Ferruccio Del Zoppo 1933-2013 - Otto ottant'anni dopo (ancora fra noi). Il documentario di Arianna Giannini, con la regia di Marzio Bartolucci e l'intervento dell'Associazione Sentieri degli Spalloni, ha l'introduzione storica di Pier Antonio Ragozza. “Gente di contrabbando” ricostruisce la storia novecentesca degli spalloni sul confine italo-svizzero, attraverso le memorie dei protagonisti e la ricostruzione di storici e ricercatori. Non mancano testimonianze e racconti del giornalista e scrittore Benito Mazzi e del

partigiano ed ex contrabbandiere Franco Sgrena, oltre ad interviste ad alcuni protagonisti dell'epoca e al commento di storici italiani ed elvetici.

La serata sarà allietata dallo spettacolo teatrale Prega per me a cura della compagnia CTF - Campo Teatrale La Fabbrica e dal concerto della band poprock I Pentagrami che proporrà grandi successi della musica italiana oltre a brani originali composti dalla band.

Domenica 30 luglio alle ore 11 è in programma la presentazione del libro “Le tracce visibili del tempo delle streghe” di Michele Romagnoli che raccoglie immagini di Croveo e dei suoi dintorni realizzate per mettere in risalto le vari anime di questa incantevole frazione di Baceno.

Alle ore 15 Bianca Ronchi gestirà il laboratorio “Prendersi cura di sé attraverso l’autoproduzione” per imparare a realizzare i prodotti per la cura della persona e della casa attraverso l’utilizzo di materie prime naturali e di origine vegetale. Gradita la prenotazione al 392 3731957.

Alle ore 16 la conferenza “Curiosando tra le antiche carte: la vita in un villaggio ossolano tra ‘500 e ‘600” , a cura di Silvano Ragozza in collaborazione con Roberta Falcioni Ragozza, racconterà lo spaccato di una società rurale tutt'altro che serena e rassicurante. Attraverso la consultazione di antichi atti notarili del XVI secolo conservati all’Archivio di Stato di Verbania, infatti, è emersa una discrepanza rispetto a quella che oggi potremmo immaginare una vita tranquilla in piccoli paesi tra le montagne, regolata esclusivamente dai ritmi del duro lavoro per la sopravvivenza: non solo, le risultanze degli studi aiutano a comprendere meglio anche le vicende legate al fenomeno della stregoneria.

Il professor Ragozza affianca alla sua attività di insegnante la pubblicazione di contributi per riviste specializzate, in particolare da anni collabora alla rivista “Oscellana” con articoli di contenuto storico e linguistico. Tra le sue opere più recenti una ricerca genealogico-storica, condotta in collaborazione con Roberta Falcioni Ragozza, riguardante 20.000 persone vissute dal 1500 ad oggi che ha consentito di conoscere alcuni aspetti sconosciuti della vita quotidiana del passato.

Alle ore 17.30 è in programma la premiazione della 1a edizione del concorso artistico “Donne, Streghe o semplicemente erbaiole”, organizzato dal Comune di Baceno con l’Associazione Streghe di Croveo per tenere vivo il ricordo delle donne che in Valle Antigorio furono vittime dell'inquisizione e vennero processate, incarcerate, lasciate morire di stenti. Il contest di pittura, disegno e illustrazioni è rivolto ai giovani dai 6 ai 20 anni che risiedono o frequentano le scuole nei comuni dell'Ossola. La mostra delle opere pervenute sarà visitabile durante tutto il weekend.

Nel fine settimana non mancheranno esibizioni di musica itinerante per le vie del paese con gli olandesi Valpolicello e la Balcon Band, lezioni di yoga per adulti e bambini, escursioni sul territorio, originali laboratori, un mercatino a tema e giochi per i più piccoli.

Alla scoperta del territorio l’associazione Ossola Outdoor School sabato 29 e domenica 30 (partenza ore 9) organizza “I luoghi delle streghe”, itinerari di trekking – i cui dettagli sono sul sito www.visitbaceno.it – con l'accompagnamento di guide escursionistiche professionali (prenotazioni entro il 28 luglio: 335 215408 - info@ossolaoutdoorschool.com).

Tre i coinvolgenti ed originali laboratori in programma nel weekend dedicato alle Streghe della Valle Antigorio. Sabato e domenica Cristina Borghese insegnerà la tecnica del telaio ad ago e dell’uncinetto tunisino nel laboratorio “Kriss Woll”, mentre il centro del paese sarà protagonista del laboratorio di lavorazione del latte e del laboratorio di bucato.

Le Streghe della Valle Antigorio è un evento organizzato dall’Associazione Streghe di Croveo in collaborazione con il Gruppo Giovani di Croveo, il Comune e la Pro loco di Baceno, e con il fondamentale aiuto degli abitanti e dei volontari della comunità di Croveo.

In caso di maltempo gli appuntamenti o i laboratori all’aperto saranno annullati, mentre saranno confermate le conferenze e sarà aperto il punto di ristoro.