Ultimi ritocchi organizzativi per la VI edizione della Val Brevettola skyrace

E’ praticamente già iniziata la Val Brevettola Skyrace. Lunedì sera gli organizzatori hanno promosso un incontro con i volontari che si distribuiranno sul percorso. Incontro serviro per un breve corso di primo soccorso. Un’iniziativa che per trasformare semplici volontari di una gara di corsa in montagna in soccorritori pronti in caso di emergenza.

E’ così si è entrato nel vivo il rush finale che porta alla giornata di domenica 23 luglio, quando Montescheno sarà invasa da concorrenti, appassionati di sport, famigliari, curiosi per la VI edizione della gara nata in ricordo di Dado e Meme, i due ragazzi del paese morti sotto una valanga.

La presentazione della gara è avvenuta lunedì pomeriggio, nel negozio Mosoni sport di corso Ferraris.

Lorenzo Pavesi, Michele Grossi e Alessio Piraglia, tra degli organizzatori, hanno illustrato nel dettaglio la gara e la macchina organizzativa. Che coinvolge tra le 200-250 persone, 115 delle quali distribuite sul lungo tracciato montano di 20 chilometri, che corre in Val Brevettola, alle spalle del paese della Valle Antrona.

Iscrizioni praticamente già chiuse perché il tetto dei 200 partecipanti è già stato toccato. Ma l’organizzazione sta lavorando per inserire nuovi iscritti al posto di coloro che rinunceranno in queste ore per motivi diversi. Già sicuri nomi da novanta del panorama delle skyrace.

Il percorso è quello tradizionale, già ultra collaudato. Quest’anno l’organizzazione ha previsto due ‘’cancelli’, luoghi che i concorrenti devono attraversare entro un tempo massimo previsto: uno fissato a Ogaggia, l’altro al colle del Pianino.

Il ricavato della giornata andrà ad alcune associazioni benefiche e di volontariato, come è avvenuto anche in passato.

Quest’anno è previsto anche il ‘confezionamento’ di un documentario che comprende la gara e tutto il contesto di un momento che coinvolge un intero paese, che in queste ore vive una febbrile attesa per la competizione e che poi, il 23 luglio, è totalmente impegnato per lo svolgimento perfetto della skyrace. Il tutto nel vivo ricordo di Meme e Dado.