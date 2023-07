Mirella Cristina nominata coordinatrice di Forza Italia Vco

Mirella Cristina é nominata ufficialmente Coordinatrice del VCO di Forza Italia. Si è posto così fine al commissariamento del coordinamento azzurro del Verbano Cusio Ossola che era ancora in capo al Ministro Paolo Zangrillo. È stata votata, all'unanimità , durante il Consiglio Nazionale tenutosi oggi a Roma, la variazione di una serie di articoli dello Statuto di Forza Italia: accanto al presidente Berlusconi, indicato quale fondatore del partito, è stata introdotta la figura del segretario nazionale, ruolo per il quale è stato designato e votato sempre all’unanimità il Ministro Antonio Tajani.

Quest'ultimo, in un intenso discorso, ha ribadito i valori europeisti, atlantisti, liberali e cattolici di Forza Italia. Ha partecipato al Consiglio nazionalie anche il presidente del PPE Manfred Weber.

"Auguro buon lavoro al segretario nazionale Tajani" il commento della coordinatrIce del VCO Mirella Cristina che aggiunge: "La mia nomina arriva come riconoscimento di un lungo lavoro negli anni sul territorio, nomina tesa ad evidenziare l'impegno importante nelle ultime politiche, insieme con i giovani azzurri, per portare un nostro rappresentante del Vco nel governo nazionale; occorre però ora lavorare alla modifica del rosatellum che penalizza territori importanti e di confine come quello del Verbano Cusio Ossola”.