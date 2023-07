Il cannobiese Cristian Minoggio conquista la Skyultra ai Campionati Europei di Skyrunning in Montenegro

È stato un vero SKYULTRA ai Campionati Europei di Skyrunning 2023, dove il percorso di 55 km presenta estenuanti 4.400m di dislivello positivo verso i cieli azzurri dei Balcani in Montenegro. La seconda giornata degli eventi del fine settimana ha visto sia il piemontese Cristian Minoggio che la spagnola Gemma Arenas battere il caldo per conquistare l'oro.

Gareggiando su un terreno selvaggio e sconosciuto su e giù per quattro vette principali, squadre provenienti da 17 paesi hanno messo alla prova le loro abilità qui: è la prima volta che il Montenegro organizza un campionato internazionale di questo tipo.

Minoggio, Campione del Mondo di Skyrunning in carica ed ex Campione Europeo, è partito in testa e ha affrontato con sicurezza il percorso impegnativo per tagliare il traguardo in 6h15'20”, con nove minuti di vantaggio sul secondo uomo, Tomas Macecek dalla Repubblica Ceca che ha preso l’argento. Il bronzo è andato a un altro italiano, Mattia Tanara che ha dovuto difendere la sua posizione dall'attacco dello spagnolo Marc Ollé, che ha chiuso appena 40” dopo.

“Devo aver portato un po' di sole italiano, è stata una giornata molto calda, ma sono riuscito comunque a dare il massimo. Queste montagne sono tanto belle quanto dure!” ha dichiarato Minoggio. Con erba alta fino alla cintola, rocce mobili, salite ripide e discese ancora più ripide, la gara era a malapena corribile. Il suo tempo finale è stato ancora più impressionante poiché ha raccontato di aver perso il percorso per diversi minuti prima di ritrovare il tracciato e continuare, sempre in prima posizione.

Gemma Arenas ha corso fortissimo fino alla ripida discesa poco prima del CP4 circa al km 35, dove si è slogata una caviglia che ha richiesto un trattamento. È stata superata dall'italiana Giulia Saggin, ma la determinazione di Arenas per la medaglia e il titolo europeo l'ha spinta a superare il dolore per tagliare il traguardo in 7h59'05 – conquistando la sua medaglia e il suo titolo.

Spagna, Italia e Repubblica Ceca sono ora in testa alla classifica dei paesi. Domani, domenica 16 luglio, si svolgerà alla Prokletije SkyRace® la gara conclusiva dei Campionati Europei di Skyrunning 2023 con la disciplina SKY - 30 km di lunghezza e 2.150m di dislivello che ripercorre parte del percorso SKYULTRA nella natura selvaggia del Parco Nazionale Prokletije.

Dopo il VERTICAL e la SKYULTRA di oggi, per le 27 medaglie in palio ci saranno anche le premiazioni della COMBINATA e dei team Nazionali.