Passeggiata tra gli antichi mestieri e sapori tradizionali a Folsogno

S’intitola “C’era una volta, com’eravamo…4 passi per Folsogno” l’iniziativa in programma domani, sabato 15 luglio, a partire dalle 19.30, nella piccola frazione di Re. Organizzato dalla Pro loco, l’evento si articolerà in una piacevole passeggiata tra gli antichi mestieri negli angoli più caratteristici di Folsogno, con la partecipazione degli Amici della Montagna e di Arte in Atelier e SerenArt.

“Durante il percorso si potranno degustare i sapori del mangiare di una volta” l’invito degli organizzatori. In caso di maltempo la manifestazione verrà posticipata a domenica 16 luglio.

Sarà attivo un servizio navetta gratuito dalle 19 alle 23.