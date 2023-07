Tre le ossolane protagoniste in Seconda Categoria

Saranno tre le squadre ossolane impegnate nel Campionato di Seconda Categoria. Salutato il Crodo che ha vinto il campionato ed è passato in Prima, ora l’Ossola sarà rappresentata da Pro Vigezzo, Crevolese e Fomarco. Queste ultime due retrocessa.

Dirigenti al lavoro per completare le rose, anche perché Fomarco e Crevolese non nascondono la voglia di ritornare subito ad esser protagoniste nella lotta per salire di categoria. Mentre la Pro sicuramente non rimarrà indietro nel cercare gloria nella zona play off.

La panchine sono già ‘sistemate’ da tempo: a guidare la Crevolese è Maurizio Bertaccini, sulla panchina del Fomarco resta Tiziano Piccinini mentre la Pro Vigezzo è stata affidata a Ivano Pennestri.