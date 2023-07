Sequestro pista, Macugnaga nomina un consulente tecnico

Il Comune di Macugnaga ha affidato ad un legale di Milano l’incarico di ‘’consulenza tecnica specialistica e l’analisi della documentazione inerente il procedimento penale n. 2657/2022 avviato dalla Procura della Repubblica di Verbania a carico di due indagati relativamente al fascicolo aperto sulla realizzazione del percorso cicloturistico per e-bike che dovrebbe collegare Macugnaga a Saastal in Vallese”, progetto finanziato attraverso un Interregg Italia Svizzera. Un progetto da 1,4 milioni di euro

Come è noto la Guardia di finanza, alla fine di fine maggio, aveva messo i sigilli alla pista in costruzione rilevando difformità tra il progetto autorizzato e i lavori eseguiti, nonché rilevato la mancata richiesta di permesso alle Dogane per un’opera che valica la linea di confine.

I tempi delle indagini corrono assieme a quelli del progetto. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale ha convalidato il sequestro, contro il quale il Comune ha presentato ricorso al tribunale del Riesame. Affidando l’incarico per la difesa dei due indagati, il Comune di Macugnaga aveva sottolineato nella delibera di giunta ‘’ erroneità e infondatezza, sia in fatto che in diritto, delle ipotesi accusatorie indicate, per cui si procede nell’indagine’’.

Ora il Comune punta ad arrivare al dissequestro per proseguire i lavori e rispettare i tempi di consegna.