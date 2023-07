Tra i vestiti 170 grammi di eroina: arrestata in Canton Ticino una nigeriana residente in Italia

Lo scorso 11 luglio è stata arrestata in Canton Ticino una 28enne cittadina nigeriana soggiornante in Italia. La donna si trovava a bordo di un bus proveniente da Amsterdam e diretto in Italia.

Nel corso di un controllo da parte dei collaboratori dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) presso il valico autostradale di Chiasso Brogeda, è stata trovata in possesso di circa 170 grammi di eroina occultati sulla persona.

L'ipotesi di reato nei suoi confronti è di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti. L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Marisa Alfier.