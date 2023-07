Si lavora per organizzare la stagione di prosa de La Fabbrica

Per chi passa davanti al teatro tutto sembra avvolto da calma piatta, ma non fatevi trarre in inganno, è vero, in estate non vi sono spettacoli ma la segreteria e i vari gruppi di lavoro sono in attività febbrile per predisporre i nuovi calendari e sopratutto l’esissima stagione di prosa 2023 – 2024.

“Quest’anno siamo partiti con molto ritardo – dice il Sindaco Bruno Toscani – non per mancanza di volontà ma perché per correttezza abbiamo dovuto attendere i risultati delle elezioni amministrative. Non appena insediata la Giunta ci siamo messi all’opera per definire date e spettacoli. Devo dire che, nonostante i tempi ristrettissimi, (di solito iniziamo a ragionare sugli eventi e a contattare la Fondazione Piemonte del Vivo a febbraio) stiamo definendo un programma ricco, vario e di primissimo livello.

Le trattative sono ancora in corso quindi non posso fare ancipazioni ma qualche nome di prestigio ritengo di poterlo indicare come quello di Maurizio Lastrico con il suo nuovo e atteso spettacolo, Chiara Francini e Luca Bizzarri ma mi fermo qui. Come potete vedere si tratta di un cast eccezionale e sono certo che il nostro pubblico potrà godere spettacoli di altissima qualità. Già; il nostro fantastico pubblico che con il suo calore e competenza, molto apprezza dalle compagnie, è la nostra arma in più nei contatti.

Voglio comunque ringraziare tutti dal personale del teatro, agli uffici comunali a tutti i gruppi di lavoro che collaborano con un entusiasmo coinvolgente e commovente.

Ma certo non basta; un cenno speciale al gruppo teatro scuola coordinato dalla consigliera Fausta De Rosa che sta stringendo i tempi per presentare, a brevissimo, il programma alle istuzioni scolastiche e permtterne una adeguata programmazione”.

Buone e attesissime nuove quindi di un lavoro importante cui si aggiungeranno gli attesi e apprezza spettacoli ospiti diversi già calendarizzati e il tradizionale e nutrito programma dei saggi che già in questo periodo prende forma. A presto quindi cari amici la “Fabbrica” vi aspetta con il consueto piacere e gioia di incontrarvi.