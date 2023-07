Dire Val Brevettola SkyRace è dire Montescheno. Una gara che ha unito e coinvolto tutto questo piccolo paese di poco meno di 400 anime. Paese dove domenica 19 si correrà la VI edizione della gara di corsa in montagna divenuta un attesissimo appuntamernto nel calendario sportivo.

Perché la Skyrace ha unito il paese ce lo spiega il sindaco Dario Ricchi....

‘’Basta pensare per come è nata questa competizione: in ricordo di due ragazzi del paese morti giovanissimi. Partendo da lì, a macchia d‘olio è stata coinvolta tutta la valle, invadendo i cuori e le coscienze di tutti e coinvolgendoli nell’organizzazione. Certo i giovani del paese sono stati molto bravi: hanno formato un gruppo molto coeso e altamente operativo che poi si è allargato ai giovani della valle. Fanno molte iniziative e le sanno proporre nella giusta maniera e questo porta tutti a partecipare’’.

Direi che è un bell’esempio che Montescheno dà, quello di una comunità unita....

‘’E’ un esempio importante. Lo guado da padre perché quattro dei miei figli partecipano all’organizzazione e quindi sono soddisfatto quando vedo i figli che realizzano con orgoglio i loro progetti. Poi lo guardo da sindaco perché in quella veste è come se fossi il ‘padre’ di Montescheno: ed è una soddisfazione grande’’.