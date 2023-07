Guidava ubriaco, camionista italiano denunciato in Canton Ticino

Lo scorso 17 luglio, poco prima delle 05.30, durante un normale controllo da parte del personale del Centro di controllo veicoli pesanti (CCVP) di Giornico, in Canton Ticino, è stato riscontrato un grave caso di guida in stato di ebbrezza.

La prova con l'etilometro probatorio a cui è stato sottoposto un 44enne cittadino italiano, autista di professione che si trovava alla guida di un veicolo pesante proveniente dal Bellinzonese e diretto oltre San Gottardo, ha dato esito positivo con un'importante alcolemia (risultato: 0,76 mg/l).

L'uomo è stato denunciato al Ministero pubblico per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e guida in stato di ebbrezza. Al 44enne è stata ritirata la licenza di condurre, mentre l'autoarticolato (un trattore a sella trainante un semirimorchio) appartenente a una ditta svizzera è stato successivamente preso in consegna da un altro autista abilitato.