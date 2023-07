Scontro tra un'auto e un camion sulla superstrada

Ancora un incidente sulla superstrada in Ossola. I Vigili del fuoco del Comando di Verbania sono intervenuti questo pomeriggio intorno alle 16.30 per un incidente stradale sulla strada statale 33 del Sempione, poco prima del bivio per la valle Formazza, tra un'autovettura e un mezzo pesante.

Per cause da accertare i due mezzi si sono scontrati e l'autoarticolato ha divelto le barriere di protezione finendo oltre la carreggiata in bilico nella scarpata sottostante. I vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola, intervenuti sul posto, hanno lavorato assieme al personale della sede centrale di Verbania, intervenuto con l'autogrù, per mettere in sicurezza la motrice e il semi rimorchio del camion. Il lavoro è stato svolto in sinergica collaborazione con una ditta privata che si occupa del soccorso stradale di competenza in quel tratto. Lunghe e complesse le operazioni per riportare il semirimorchio e il trattore sulla sede stradale, per consentire le operazioni di traino e rimozione. Sul posto anche personale sanitario del 118 con mezzo medicalizzato e i volontari della val vigezzo. Tre gli occupanti dell'autovettura feriti lievemente, e trasportati per accertamenti in ospedale.