Quando parliamo di clistere a domicilio parliamo inevitabilmente di questioni molto delicate che alcune persone sono costrette ad affrontare per loro stesse o anche per un membro della loro famiglia e che richiedono la presenza di un infermiere o una infermiere a domicilio che venga a dare una mano da questo punto di vista, e non solo

In poche parole parliamo di persone che hanno in casa una persona anziana potrebbe avere bisogno di un clistere perché ha l'intestino bloccato per qualche motivo di cui magari non ha nemmeno consapevolezza e quindi non può fare a meno che farsi fare questo clistere

Quindi sia per questo motivo che per altri motivi non avrebbe senso pensare di essere noi ad eseguirlo ad un estremo o all'altro estremo dover portare una persona anziana in ospedale visto che poi spesso gli stessi sono occupate da tanti malati, mentre grazie ad un infermiere a domicilio e grazie ai servizi vari di assistenza domiciliare si può ovviare a tutto ciò

Se parliamo di un clistere in generale parliamo di un qualcosa davvero molto delicata che tutti conosciamo perché anche da bambini ce ne hanno fatto uno dei nostri nonni o i nostri genitori e sappiamo che già gli antichi lo utilizzavano per molte problematiche dello stomaco e della digestione e Sono tanti gli studi che ne dimostrano la validità e l'efficacia

Questa è validità ed efficacia che riguarda varie problematiche di blocco intestinale o di stitichezza e dolore, coliche e di gonfiore e ad esempio potremmo fare riferimento a persone che hanno blocchi intestinali e poi hanno dei dolori all'altezza del fegato e dei fianchi quindi non vogliono avere problemi poi che li costringono a farsi delle lavande gastriche,e quindi cercano di intervenire in anticipo grazie a questo clistere

Quindi per una persona che ha queste problematiche la prima regola è sempre la prevenzione e poi è anche farsi prescrivere dei clisteri che verranno eseguiti da questi infermieri a domicilio che sono specializzati nell'aiutare i pazienti a casa loro per qualsiasi tipo di bisogno possano avere

Avere al proprio fianco un infermiere a domicilio può fare la differenza in tante situazioni

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte avere al proprio fianco un infermiere a domicilio può fare la differenza in tante situazioni,oltre la questione del clistere che già non sarebbe poco

Infermiere che quando verrà a casa per quanto riguarda il clistere intanto dovrà controllare un’eventuale cartella clinica del paziente se c'è o comunque le prescrizioni del medico di famiglia con il quale può darsi che dovrà interfacciarsi, come dovrà interfacciarsi con i membri della famiglia

E dovrà stabilire per esempio che tipo di clistere sarà necessario per la situazione clinica specifica ed esiste per esempio quello che si chiama evacuativo che viene con delle soluzioni che sono inserite all'interno dell'ano e vengono sciolti come sostanze purgative e ad esempio c'è la glicerina, che è una sostanza che per tante problematiche che portano alla scelta di farsi fare un clistere può essere molto utile