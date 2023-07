Il servizio trasporto pronto soccorso è legato a quello delle ambulanze private che nel corso degli anni sono state molto importanti come supporto per quella persona che non poteva usufruire del servizio sanitario nazionale. che era molto impegnato per via della pandemia.

Mentre in questo caso ha potuto avere questo servizio che ricordiamo essere disponibile su prenotazione e che può anche essere richiesto dai medici curanti delle strutture sanitarie oltre che dei pazienti stessi

Addirittura in alcuni casi potrebbe essere coperto a livello economico dalle assicurazioni in modo da rendere accessibile anche a chi non può permettersi di pagarlo, anche se comunque è una cosa che non vale sempre, bisogna quindi aggiornarsi prima.

in alcuni casi parliamo di un servizio che può essere sottoposto a dare delle limitazioni sia per quanto riguarda l'aspetto geografico e temporale nel senso che il costo dipenderà dalla società di ambulanza che lo offre ed ecco perché in questo caso è meglio informarsi in anticipo su quelle che potrebbero essere i servizi disponibili nella zona di residenza oltre che i costi associati proprio al servizio di trasporto del pronto soccorso

Inoltre bisogna ricordare che non parliamo di un servizio simile all'ambulanza di emergenza quindi non può fornire assistenza medica in caso di imponente e veloce necessità.

Quindi chi ha bisogno di essere soccorso in maniera veloce deve rivolgersi a un’assistenza medica di emergenza locale senza utilizzare questo servizio.

In ogni caso parliamo di un servizio molto valido per via del fatto che può essere utile perché i pazienti che devono essere sostenuti durante il trasferimento da una struttura sanitaria all'altra o dalla loro abitazione alla struttura e viceversa, potendo contare su ambulanze che sono molto attrezzati dal punto di vista tecnologico.

Oltre al fatto che troveremo infermieri e personale sanitario che non ha niente da invidiare dal punto di vista della formazione ai colleghi che lavorano nell'ambito pubblico perché lo scopo sarà sempre quello di far viaggiare i pazienti in maniera confortevole e sicura nonchè di fargli avere l'assistenza medica se serve durante il trasporto

Quali sono i costi del servizio

Difficile dirlo in poche parole perché ci sono troppe variabili da considerare che dipendono dal tipo di percorso che bisogna fare quindi dalla lunghezza o meno nonché dal tipo di problema che il paziente ha e quindi da quello di cui ha bisogno all'interno del veicolo.

Oltre al fatto che dipende anche dalla città perché un conto è richiederlo in una metropoli dove ci sono molte più spese e costi della vita più alti, ma è diverso chiederlo in una città di provincia.

In ogni caso però possiamo dire che è spesso ci sono dei costi fissi che hanno a che fare col fatto semplicemente che quel l'ambulanza col trasporto del pronto soccorso uscirà dalla sua sede per andare a prendere il paziente, mentre l'altra parte della cifra è variabile perché Dipende come abbiamo già detto alla lunghezza del percorso da fare perché è chiaro che più lontano è il posto e cioè la struttura sanitaria dove accompagnare il paziente più quest'ultimo pagherà e viceversa