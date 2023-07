''Lavoriamo per riaprire la strada provinciale a San Giovanni''

Cerco di fare il più possibile chiarezza e sintesi sulla strada provinciale chiusa in località San Giovanni a Crevoladolassola perché non mi sottraggo al problema ma cerco di affrontarlo senza mettere la testa sotto la sabbia. Quello che va spiegato bene è che la strada dopo la frana è stata messa sotto sequestro dalla Procura e nel mentre la ditta che gestisce la cava ha eseguito una prima serie di lavori di messa in sicurezza del versante obbligatori ed in questa fase, durata circa 5 mesi, il potere di aprire la strada era ovviamente nullo. Una decina di giorni fa la strada è stata finalmente dissequestrata ma con una serie di prescrizioni che evito di elencare che ne impediscono la riapertura immediata.

Da qui però la palla è in mano alla Provincia e nessuno ha intenzione di fare lo scaricabarile ma anzi ci assumiamo le nostre responsabilità e piuttosto abbiamo lavorato da subito con i nostri uffici e in sinergia con il Sindaco di Varzo, paese più colpito dai disagi di questa situazione, per trovare tutte le soluzioni per la messa in sicurezza definitiva in tempi più veloci possibili onde evitare ulteriori disagi a quelli già accumulati in questi mesi. Posso garantire che la relazione della Procura sul dissequestro se presa alla lettera senza provare a trovare soluzioni alternative, ma che possano portare ad un risultato ottimale e condiviso, avrebbe allungato oltremodo i tempi, ma ora abbiamo una strategia decisa e che stiamo seguendo senza perdere tempo infatti le maestranze stanno lavorando quotidianamente.