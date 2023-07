Anche gli atleti del Gsh Sempione 82 ai Mondiali di Atletica Paralimpica di Parigi

Stade de Charlety, Parigi. È qui che dall’8 al 17 luglio si sono svolti i World Para Athletics Championships, Mondiali di Atletica Paralimpica.

Tra i convocati della squadra italiana anche quattro atleti delle fila di GSH Sempione 82 A.S.D. a cui se ne aggiunge uno della squadra nazionale danese: Riccardo Bagaini, Monica Contrafatto, Marco Cicchetti, Alessandro Ossola e Kasper Filsoe.

Il primo tra loro a rompere il ghiaccio nella capitale francese, mercoledì 12 luglio, è stato Marco Cicchetti della categoria T44 chiamato a correre i 100m in una finale diretta. Si classifica al quarto posto riuscendo così a far guadagnare alla nazionale italiana una slot per le prossime paralimpiadi. Nonostante la consapevole possibilità di arrivare a podio, è una gara che lascia tutti soddisfatti dato che fino a due giorni prima del suo debutto, l’atleta era a letto con la febbre.

Giovedì 13, è il giorno dei 100m T63 femminili, una gara attesa letteralmente da tutto il mondo dopo l’exploit italiano ai Giochi Paralimpici di Tokyo. Tra le iscritte c’è Monica Graziana Contrafatto che si conferma tra le atlete più veloci al mondo arrivando a podio e mettendosi al collo la medaglia di bronzo!

Ci sono state anche le semifinali dei 400m T47 uomini a cui è stato chiamato a partecipare Riccardo Bagaini: la sua è una gara ben fatta, controllata sul finale, corsa in 49”86 e chiudendo al secondo posto si conquista l’accesso alla finale.

Marco Cicchetti torna in gara venerdì 14, questa volta nel salto in lungo a categorie accorpate T44/T64: Marco riesce a confermare il risultato che aveva ottenuto alle Paralimpiadi di Tokyo in questa disciplina chiudendo dunque in 6° posizione con un salto di 6,64m.

È anche il giorno della finale di Bagaini. Il velocista ortese fa saltare tutto il pubblico italiano presente a Charlety dalla sedia correndo in 49”09 (tempo che gli sarebbe valso come nuovo primato italiano) e arrivando quarto ma, a causa di un’infrazione fatta in uscita dell’ultima curva, viene squalificato. Un dispiacere enorme che ha colpito tutti, ma una gara corsa molto bene che lascia speranze e anche certezze a tutti quanti.

È nell’ultima giornata di questi campionati che scendono in pista gli ultimi degli atleti Sempione 82.

Il primo tra loro è il danese Kasper Filsoe convocato dalla sua nazione per correre i 100m T46/47. Kasper chiude la semifinale di questa specialità in 11”61 un tempo che purtroppo non gli permette l’accesso in finale.

La gara che chiude l’interna manifestazione sono i 100m T63 Uomini a cui partecipa anche Alessandro Ossola che si classifica al 7° posto fermando il cronometro a 12”68 a pochi centesimi dal record nazionale.

In generale è stata una spedizione proficua che ha portato all’Italia un totale di 12 medaglie (5 ori, 3 argenti e 4 bronzi) e 10 slot per le Paralimpiadi del prossimo anno.

Soddisfatti di tutti i nostri atleti che hanno dimostrato di meritarsi un posto tra i grandi nomi dell’atletica paralimpica mondiale.