Il Soccorso Alpino della valle si arricchisce di una figura indispensabile “Medico e tecnico Osa”

Nuova linfa per il soccorso alpino vigezzino, nelle cui fila entra a far parte una figura importantissima: quella di “Medico e tecnico Osa”. Lo annunciano direttamente il capostazione, Davide Allesina e il vice Aurelio Montanari.

“E’ da poco terminato l’iter regionale che ha visto diversi ragazzi e ragazze partecipare alle selezioni e formazione per Operatore di soccorso alpino “OSA”. La stazione del Soccorso Alpino Vigezzino – spiegano Allesina e Montanari- era ben rappresenta da Lara T., novarese di origine, adottiva della Valle da anni.

Lara, medico di professione, si è presentata in Stazione in modo semplice e pacato ma con una grande determinazione e umiltà tanto che nei tempi canonici ha completato l’iter formativo e da luglio è diventata operativa quale tecnico di soccorso alpino OSA e operatore tecnico sanitario OTS, dove l’ultimo fine settimana “ ha avuto il battesimo” con il suo primo intervento sulle alture di Toceno per persona scivolata con diversi traumi.

Tutti i Volontari della Stazione augurano a Lara un buon lavoro all’interno del gruppo e di ottenere tante soddisfazioni. Allo stesso modo facciamo un caloroso incoraggiamento ai vigezzini Davide R., Andrea B. e Daniele C., che sia di stimolo per i nuovi aspiranti volontari del soccorso alpino vigezzo, iscritti al corso propedeutico per accedere alla formazione per diventare Operatore di soccorso alpino”. “Cogliamo anche l’occasione – evidenziano Allesina e Montanari - per rivolgere i più sinceri ringraziamenti agli Enti pubblici di Valle nonché alle Associazione e singoli cittadini residenti e non, che grazie ai continui e generosi contributi alla nostra stazione, ci ci permettono di aggiornare e mantenere efficiente la dotazione tecnica di stazione. Un ringraziamento particolare a Patrizia Testore e a tutta la Società Operaia di Valle che rappresenta, per il contributo concesso per l’acquisto di un materassino a depressione utile ed indispensabile per immobilizzare gl’infortunati prima delle operazioni tecniche e alpinistiche per il trasposto a valle”.

Poi uno sguardo a futuro. “Il prossimo acquisto che la stazione dovrà fronteggiare – spiegano - è un ponte radio portatile per un importo di circa 3000 euro, che ci permetterà il suo posizionamento in funzione delle operazioni di soccorso in diversi punti della valle per garantire una sicurezza ai soccorritori da una efficiente comunicazione radio, che copra tutto il il territorio. E’ di fondamentale e indispensabile importanza e utilità la comunicazione radio tra le forze in campo, a garanzia che ogni punto della Valle sia coperto, anche i territori più distanti come la valle dei Bagni e parte della val Grande”. Di seguito i ringraziamenti per i contributi.

Ringraziamenti per contributi e offerte:

Un doveroso ringraziamento: ai Comuni di Santa Maria Maggiore, Druogno, Toceno, Craveggia, Malesco, Re e Villette; ai Cacciatori Baita Alpe Soglio Toceno amici e simpatizzanti; agli Amici della Montagna; alle famiglie Ferrari M.; Berini I.; Cheula E.; Taccioli G; Berini G,; Giovanola P; al Sig. Silvio; al CSI; ai Coscritti del 1967; allo Sci Club Antigorio; agli Alpini di Druogno; alla fam. Margaroli Ristorante Boschetto; alla fam. Guerra rifugio Il Camoscio.

Tutti i Volontari rinnovano calorosamente i ringraziamenti a tutti, “scusandoci – concludono Allesina e Montanari – se involontariamente abbiamo dimenticato qualcuno”.