Figc-Ldn, la Delegazione Vco pronta per la nuova stagione sportiva

Sabato 1 luglio è iniziata una nuova stagione sportiva ed è entrata definitivamente in vigore la Riforma dello sport; la Delegazione VCO della FIGC-Lega Nazionale Dilettanti è pronta ad affrontare la nuova stagione e le importantissime novità portate dalla Riforma con un organico rinnovato. Partendo dalle conferme, resta nel ruolo di delegato Benedetto Madeo, al terzo anno consecutivo con questo incarico ed è confermato anche lo storico segretario Sergio Belli.

Il nuovo vice delegato è Maurizio Iulita che ha preso il posto di Fausto Sgrò, quest’ultimo è stato eletto consigliere regionale LND nel maggio scorso. Quello di Iulita è un ritorno dato che in passato è stato selezionatore delle rappresentative provinciali ed anche Referente dell’Attività di base. L’organico dei componenti è ampliato con Fabio Alberti (già calciatore a livello provinciale e dirigente di alcune società ossolane) e Federico Ferraro (ex arbitro di calcio FIGC per 14 anni e dirigente societario nelle ultime stagioni impegnato nelle categorie di settore giovanile). È stato confermato nel ruolo di componente Francesco Caramiello.

“La scorsa stagione si è svolta finalmente senza interruzioni dovute al coronavirus, questo ha portato i numeri delle squadre e dei tesserati al periodo pre covid – dichiara il delegato Madeo –. Questa stagione è iniziata con la “Riforma dello sport” che segna un cambio di passo epocale per lo sport dilettantistico, in particolare l’introduzione della figura del lavoratore sportivo porta ad una visione diversa della prestazione sportiva e degli adempimenti amministrativi correlati. Noi siamo pronti e a disposizione per dare assistenza alle nostre società con il consueto spirito di servizio che ci contraddistingue”.

La Delegazione VCO continuerà ad organizzare il Campionato di Terza Categoria (per le neo affiliate il costo è di solo 1000,00 Euro) la fase provinciale della Coppa Regione di Seconda e Terza categoria e tutta l’attività di settore giovanile.

Quest’anno entra in vigore la sperimentazione di cui fa parte il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta per la partecipazione ai campionati regionali di settore giovanile: Under 17, Under 16 e Under 15 hanno acquisito le qualificazioni sul campo nella passata stagione; per l’Under 14 vi è la novità di una prima fase di qualificazione a livello provinciale che inizierà a settembre, anche per questa categoria i gruppi squadra usciti dalla cat. Esordienti guadagneranno sul campo l’accesso ai campionati regionali.