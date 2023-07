Bonifico istantaneo: un sì dal Parlamento Europeo

Il bonifico bancario, tra i più tradizionali dei metodi di pagamento, è pronto ad essere concorrenziale rispetto ai nuovi strumenti per acquistare prodotti e servizi online e offline.

L’impegno, in questa direzione, viene nientemeno che dal Parlamento Europeo che, negli ultimi anni, si sta attivando con una spinta verso il cashless e la digitalizzazione.

Proprio il bonifico , caratterizzato per sua natura da tempi piuttosto lunghi di elaborazione, diventerà istantaneo, permettendo un accredito dei soldi immediato, ovvero non oltre i 10 secondi dal completamento del trasferimento.

In questa visione, il bonifico istantaneo si allineerà a tutti i nuovi strumenti di pagamento innovativi: tra i più diffusi rientrano senza dubbio gli wallet come PayPal, Skrill, Neteller, le ricaricabili istantanee come Paysafecard, ma anche le carte prepagate tipo Postepay, tutti accessibili anche da app.

Entrando nello specifico dell’iniziativa europea, nei giorni scorsi il Parlamento, con 49 voti favorevoli, ha detto sì alla modifica della legislazione “Single Euro Payments Area” - nota come SEPA - : tale modifica diventerà operativa in breve tempo, ovvero in circa sei mesi, che corrisponde anche al lasso temporale per adeguarsi alle nuove disposizioni.

La soluzione, una volta implementata dalle banche e dagli istituti di credito, sarà estesa anche ai Paesi Europei che non hanno l’euro, poiché spetterà proprio alle banche il compito di effettuare la conversione del transato nella moneta europea. Il vantaggio, per gli utenti finali, sarà quello di poter effettuare pagamenti o ricevere denaro in pochi secondi dalla conclusione dell’operazione, senza dunque dover aspettare i tradizionali 2 o 3 giorni lavorativi attualmente previsti nel caso di utilizzo del bonifico bancario.

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio rispetto alla velocizzazione dei pagamenti, una prospettiva tutta digitale e connessa gli smart payments: secondo le stime per il futuro, entro il 2027 i pagamenti istantanei raggiungeranno quota 800 milioni.

A questo proposito, uno dei sostenitori della nuova misura, ovvero l'europarlamentare Michiel Hoogeveen, evidenzia che il bonifico istantaneo uniformerà il mercato delle transazioni online, anche in considerazione del fatto che l’e-commerce è un fenomeno, di fatto, senza barriere fisiche.

A trarre vantaggio dalle nuove misure saranno dunque tutti coloro che sceglieranno di acquistare dai marketplace e-commerce italiani e esteri: molti utenti scelgono la soluzione delle piattaforme internazionali per risparmiare su alcune categorie merceologiche, che spaziano dall’abbigliamento ai beni hi-tech. Il bonifico istantaneo andrà però a sostenere anche tutte quelle attività di compravendita di servizi online, riducendo le perdite ed eventuali sanzioni dovute ai ritardi di pagamento. Il bonifico, come strumento aggiuntivo e alternativo agli smart payments, è infatti ancora utilizzato anche in settori specifici come il mercato delle criptovalute. Esistono inoltre, in Italia come in altre nazioni europee, casinò online con bonifico bancario come metodo di pagamento e prelievo accettato dagli operatori autorizzati nel paese di riferimento. In questi casi, così come anche nelle attività di trading, la velocità del mezzo di pagamento è fondamentale, in quanto si tratta di comparti caratterizzati da una certa rapidità delle operazioni, che necessitano di tempistiche rapide di elaborazione.

Come si è visto il bonifico bancario immediato potrebbe rappresentare una soluzione per chi è ancora affezionato a questa modalità di transazione, non solo sul canale fisico ma anche a distanza. Oltre al risparmio di tempo - elemento fondamentale ai tempi dell’e-commerce e dei servizi online - si prevede anche un risparmio rispetto ai costi di commissione, che rimarranno invariati nonostante la velocizzazione del servizio.

La proposta del bonifico istantaneo - si ricorda - è giunta direttamente dalla Commissione Europea, e ora si attende che le banche recepiscano le nuove direttive, anche queste, come si è detto, in tempi piuttosto brevi, così da divenire pienamente operative.

Nel frattempo gli utenti sono sempre più inclini a scegliere modalità di trasferimento di denaro caratterizzate da una certa velocità, dalle opzioni “Money Transfer” di strumenti come Revolut fino all'invio di soldi per mezzo di PayPal, sia da conti diversi che dal proprio conto personale all’account del wallet. Revolut, nello specifico, è utilizzato da oltre trenta milioni di utenti, che possono trasferire soldi nell’immediato e in tutta sicurezza, potendo monitorare dall’app lo stato della transazione.

Anche PayPal ha un funzionamento piuttosto intuitivo: basta accedere al conto, cliccare su “Invia e richiedi”, immettere l’importo desiderato e la valuta, e il trasferimento è fatto in pochissimi secondi.

A trarre vantaggio dalla velocità di accrediti e addebiti non sono però soltanto gli utenti e gli acquirenti del web, ma anche le aziende stesse. L’e-commerce, si sa, è caratterizzato sì da una certa velocità e risparmio, ma anche da un approccio all’acquisto fondato sull’impulso, oppure sul desiderio di sfruttare promozioni, sconti, offerte last minute, e altri vantaggi.

In questo senso il bonifico bancario immediato, ove supportato, risponde pienamente alle esigenze dei nuovi consumatori 2.0, che sempre più spesso comprano da mobile e da app, e che prediligono, in ogni caso, la velocità.

Sempre e comunque senza rinunciare alla sicurezza, altro elemento fondante delle politiche sui pagamenti internazionali, a protezione del consumatore e dell’economia in generale.