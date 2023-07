Come le comunità locali guidano il cambiamento sostenibile

Nel cuore del Piemonte, tra le braccia delle montagne, la Val d'Ossola è un idillio di bellezza naturale tra le montagne, amata per i suoi paesini pittoreschi, i laghi cristallini e i pendii montuosi. Dietro la sua bellezza scenica, la valle sta compiendo una trasformazione ecologica straordinaria, guidata da iniziative pubbliche e private.

Le comunità locali sono le vere protagoniste

Sono le piccole comunità locali che stanno al timone di questa rivoluzione verde. Attraverso una serie di progetti sostenibili, hanno trasformato il proprio modo di vivere, riducendo l'impatto ambientale e promuovendo un'economia rispettosa del pianeta.

I passi intrapresi sono tanti e variegati. Sono state realizzate strutture per l'energia rinnovabile, come i campi solari, le pale eoliche e si può assistere a uno sforzo costante per costruire un modello di turismo che mira a diminuire la propria impronta ecologica. Inoltre, vengono sostenute, sia dai cittadini che dalle istituzioni, le imprese locali che abbracciano pratiche eco-compatibili.

In generale, la popolazione di questa splendida valle mette cura nell’educazione alla sostenibilità, creando iniziative volte a promuovere l'importanza di vivere in armonia con la natura. Questi interventi hanno lasciato un'impronta duratura non solo sull'ambiente, ma anche sulla qualità della vita all'interno della valle.

Tecnologia green

La sostenibilità molto spesso va di pari passo con la tecnologia e spesso il concept che sta dietro alla filosofia delle smart city vede le innovazioni come protagoniste di un mondo sostenibile. Le connessioni e l’hi tech, dunque, oltre a dominare il mondo dell’intrattenimento, si immergeranno nella natura.

Nell’epoca dello smart working, nulla ci vieterà di lavorare da una casa immersa nei boschi, anziché affrontare lo stress e il traffico per raggiungere l’ufficio. E l’intrattenimento? Anche quello si è spostato prevalentemente online, cosa che sembra avere un impatto ambientale

positivo, senza nulla togliere alla godibilità delle varie attrazioni; ecco un paio di suggerimenti per cominciare.

Domodossola, il centro più grande della Val d'Ossola, rappresenta un valido esempio di come la tecnologia può essere messa al servizio dell’ambiente. In questi ultimi anni, la città si è trasformata in un esempio di sostenibilità.

È stata creata una rete di percorsi ciclabili e sono state lanciate svariate campagne volte a incoraggiare l'uso dei mezzi pubblici. I cittadini, inoltre, si distinguono per l’attenzione che pongono nel riciclo dei rifiuti e, anche a livello comunale, è stato implementato un efficace sistema di recupero.

Futuro verde

La Val d'Ossola è un territorio in evoluzione che ha il potenziale per diventare un importante punto di riferimento del turismo sostenibile a livello internazionale.

Inoltre, le comunità locali sono risolute nel voler guidare il cambiamento verso un futuro più verde e la volontà di percorrere questo cammino si è già manifestata in diverse iniziative che incarnano lo spirito green delle nostre terre.

Qualche esempio?

Il trenino verde delle Alpi consente di viaggiare a emissioni zero e, uno dei convogli più apprezzati è proprio quello che parte da Domodossola e arriva fino a Berna.

La viabilità sostenibile è un tema molto caro sia ai cittadini che alle istituzioni della regione. Nel 2017, la municipalità di Domodossola ha inaugurato una nuova rete di piste ciclabili che hanno portato a una riduzione del traffico veicolare e a un miglioramento della qualità dell'aria.

Nel 2018, la Comunità Montana dell'Ossola ha promosso una campagna per sensibilizzare la popolazione sul risparmio energetico, insegnando come ridurre il consumo di elettricità, gas e acqua.

A partire dal 2019, l'Associazione Turismo Val d'Ossola ha organizzato diversi eventi per incoraggiare il turismo sostenibile in tutta la valle, coinvolgendo le imprese turistiche, i residenti e i visitatori.

Per concludere

Questi sono solo alcuni degli sforzi compiuti dalle comunità locali per trasformare la Val d'Ossola in un luogo sempre più rispettoso dell'ambiente. Grazie alla loro dedizione, la Val d'Ossola sta diventando un paradiso eco-compatibile.