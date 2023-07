De.mo.bo.ga.ma. L’Arte che si incontra all'atelier Carlo Bossone

Apre l'Atelier Carlo Bossone a Domodossola, venerdì alle 18. Il taglio del nastro avverrà in occasione della nuova esposizione 'De.mo.bo.ga.ma. L’Arte che si incontra', organizzata dal Comitato Fondazione Carlo Bossone, in programma da metà di luglio a metà dicembre e vedrà in mostra le opere di Bossone e dei suoi maestri-amici: Moretti Foggia, De Giorgi, Gachet, Mariola. Il titolo della mostra è legato ai loro cognomi.

Lo spazio domese nasce nell’ambito del progetto di riscoperta e valorizzazione del pittore, che vede diverse mostre in d’Italia, l’ultima si è svolta al Broletto di Novara con numerose opere prestate da Banco BPM.

“Quest'esposizione -spiegano dalla Fondazione- è destinata ad attrarre visitatori , estimatori e collezionisti più esperti in un ambiente semplice, raffinato e nel quale saranno esposte non più di venti opere complessive. Durante la mostra saranno organizzate giornate tematiche e mini conferenze con addetti del settore, proprio per tracciare quel filo che nel periodo degli anni 40-50 del secolo passato univa non solo umanamente, soprattutto artisticamente, questi provetti pittori che poi, con il tempo, sono saliti sull’olimpo della cultura artistica italiana”.

Carlo Bossone ha avuto un forte legame con Macugnaga e la valle Anzasca, dove in estate incontrava spesso il pittore mantovano Mario Moretti Foggia. Della compagnia fanno parte fra gli altri il senatore Pozzo di Genova, Gilberto Govi, il senatore Treccani, il visconte Cerini e tutta l’aristocrazia che in quel tempo frequentava Macugnaga.