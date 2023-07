Ancora chiusure e sensi unici alternati sulla 337 tra Villette e Ponte Ribellasca

Anas ha programmato il ripristino localizzato della pavimentazione sulla statale 337 della Val Vigezzo lungo i tratti dove sono stati eseguiti i lavori di contenimento del corpo stradale.

Per consentire l’esecuzione degli interventi, lunedì 24 luglio sarà attivo il senso unico alternato a Ribellasca (km 29,500).

A partire da martedì 24 e fino a venerdì 28 luglio il senso unico sarà in vigore tra il km 21,200 e il km 22, all’altezza del Comune di Villette. Sempre tra martedì 24 e venerdì 28 luglio è previsto l’intervento tra Isella e Ponte Ribellasca, nel Comune di Re. In questo caso per consentire l’esecuzione dei lavori in piena sicurezza è prevista la chiusura al traffico della statale nelle due fasce orarie giornaliere 8:00 – 12:30 e 13:30 – 16:00.