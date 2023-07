Asl Vco, iniziato lo studio clinico che valuta l'assistenza infermieristica a domicilio

Dal 3 luglio 2023, con la partecipazione attiva degli infermieri delle Cure Domiciliari dell’ASL VCO ha preso avvio la partecipazione dell’azienda allo studio clinico promosso da Centro di Eccellenza per la Ricerca e lo Sviluppo dell’Infermieristica (CERSI) – FNOPI con il personale della SOC Distretto – Cure Domiciliari e con la supervisione della SOC Direzione delle Professioni Sanitarie.

Obiettivo dello studio, nel quale saranno coinvolte almeno 450 persone tra utenti e caregiver, è la valutazione degli esiti dell’assistenza infermieristica sulla sicurezza del paziente e della qualità delle cure in ambito territoriale a domicilio in Italia. Il termine dello studio è previsto a fine ottobre 2023. La Direzione generale ringrazia il personale, gli utenti e i caregiver per la disponibilità a partecipare all’iniziativa nazionale, che sarà completata anche con il contributo dei dati raccolti sul nostro territorio.